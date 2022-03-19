ASUS ROG Phone 5 и ROG Phone 5s получают стабильное обновление Android 12

Компания ASUS продолжает выпускать стабильное обновление операционной системы для своих устройств. На этот раз повезло владельцам смартфонов ASUS ROG Phone 5 и ROG Phone 5s. Обновление Android 12 вышло на обе модели под номером 31.0810.1226.57. Устройства получают стандартные улучшения и новые функции ОС Android 12, а также новый дизайн пользовательского интерфейса ROG, обновленные встроенные приложения, новый дизайн консоли в Armoury Crate и множество других улучшений и улучшений. Вес обновления составляет около 3,4 ГБ.

Как правило, обновление развертывается поэтапно, поэтому его появление на всех устройствах может занять некоторое время.