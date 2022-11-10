ASUS ROG Phone 6 Pro очень легко согнуть

Впрочем, это нельзя назвать удивительным — производители стараются делать смартфоны настолько прочными, насколько это необходимо для повседневной жизни. Если бы производители стали делать прочные смартфоны с каркасом из металла, то вес гаджетов существенно вырос бы и тогда пользователи жаловались бы уже на вес гаджета, а не на его относительно низкую прочность. Более того, важный факт в том, что ROG Phone 6 Pro сгибали под действительно большим усилием — в реальной жизни вы так делать, конечно же, не станете. Соответственно, переживать о том, что гаджет у вас сломается об воздух, точно не стоит, но если вы носите гаджет в заднем кармане, то лучше, конечно, ни на что твёрдое не садиться. Особенно если гаджет для вас важное приобретение.