ASUS ROG Phone 6 Pro очень легко согнуть

Энтузиаст продемонстрировал, что ROG Phone 6 Pro от ASUS можно очень легко согнуть даже без особых усилий — известный специалист по уничтожению смартфонов JerryRigEverything опубликовал свежее видео, на котором он издевается над геймерским смартфоном самыми разными способами. Сначала пользователь царапал дисплей смартфона, который оказался достаточно прочным на самом деле, после чего пришло время физического воздействия — и тут ROG Phone 6 Pro дал слабину. При небольшом физическом воздействии смартфон сломался пополам, хотя экран даже какое-то время продолжал работать даже после такого грубого обращения. Соответственно, носить смартфон в заднем кармане штанов или бросать его на стол не стоит — конструкция не готова к таким усилиям.

Впрочем, это нельзя назвать удивительным — производители стараются делать смартфоны настолько прочными, насколько это необходимо для повседневной жизни. Если бы производители стали делать прочные смартфоны с каркасом из металла, то вес гаджетов существенно вырос бы и тогда пользователи жаловались бы уже на вес гаджета, а не на его относительно низкую прочность. Более того, важный факт в том, что ROG Phone 6 Pro сгибали под действительно большим усилием — в реальной жизни вы так делать, конечно же, не станете. Соответственно, переживать о том, что гаджет у вас сломается об воздух, точно не стоит, но если вы носите гаджет в заднем кармане, то лучше, конечно, ни на что твёрдое не садиться. Особенно если гаджет для вас важное приобретение.