ASUS ROG Phone 6 Pro возглавил рейтинг AnTuTu

Команда AnTuTu поделилась июльским рейтингом самых производительных Android-смартфонов на международном рынке. Первые две позиции заняли новинки ASUS ROG Phone 6 Pro и ZenFone 9, основанные на топовой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Замыкает тройку лидеров Red Magic 7 с процессором Snapdragon 8 Gen 1. Также в десятку вошли смартфоны BlackShark 5 Pro, Vivo X80, Motorola Edge 30 Pro, Vivo X80 Pro, Xiaomi 12 Pro, Poco F4 GT и Redmi K50 Gaming.

Напомним, что ROG Phone 6 Pro также оснащается 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1080:2448 пикселей, частотой обновления до 165 Гц, частотой отклика сенсорного слоя 720 Гц и яркостью до 1200 кд/м2, фронтальной камерой на 12 Мп, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп (Sony IMX766), 13 Мп (сверхширик) и 5 Мп (макро), 18 ГБ оперативной и 256 или 512 ГБ флеш-памяти, кнопками AirTrigger, двумя интерфейсами USB Type-C, аккумулятором ёмкостью 6000 мАч, поддержкой 65-Вт зарядки и AMOLED-экраном на задней панели.