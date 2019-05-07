ASUS ROG Strix B365-F Gaming выглядит шикарно

Официально представлена новая материнская плата ASUS ROG Strix B365-F Gaming, которая создана специально для процессоров Intel девятого поколения с сокетом Socket 1151. Эта материнская плата интересна тем, что она должна быть более-менее доступной, ведь компания пока что цену не назвала и точно говорить о стоимости мы пока что не можем. Взамен пользователь получает достаточно стильный продукт с черным текстолитом, плюс подсветку RGB и массу других дополнительных бонусов. Думаю, что для потенциальных фанатов компании ASUS данная плата будет настоящим подарком, ведь за адекватные деньги получить нечто подобное от другого бренда вы точно не сможете. Осталось только узнать цену устройства и можно будет смело брать.