ASUS ROG Strix B450-E Gaming с потенциалом для разгона

Официально представлена новая материнская плата ASUS ROG Strix B450-E Gaming, которая интересна целым рядом привлекательных преимуществ. Стоит понимать, что плата создана для среднего класса систем. То есть, это не флагманский вариант и просить за данный продукт будут заметно меньше денег. Разработчики решили установить сюда усиленные цепи питания на 12 фаз, чтобы вы могли с комфортом разгонять свой процессор и не переживать о стабильности работы системы. Очень полезно для тех, кто экспериментирует с частотами и хочет выжать из процессора максимум за свои деньги. Помимо этого, плата может похвастаться сразу двумя портами для SSD накопителя формата M.2. Это отличное решение для того, кто планирует работать с документами или большими файлами. Стоимость новинки пока что не называют.