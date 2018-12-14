ASUS ROG Strix RTX 2080 Ti OC в стиле Call of Duty: Black Ops 4

Иногда разработчики игр сотрудничают с производителями видеокарт и выпускают наборы — покупаешь видеокарту, а игра уже идет в комплекте. Правда, в последнее время таких акций стало очень мало. Тем интереснее будет сотрудничество компании ASUS с Activision — они вместе выпустили видеокарту ASUS ROG Strix RTX 2080 Ti OC, которая выполнена в стиле Call of Duty: Black Ops 4. Оранжевая подсветка на корпусе наталкивает нас на мысль о причастности к новому шутеру, плюс на вентиляторах имеется логотип с иконками из игры. Выглядит очень интересно и необычно, вот только нужно быть настоящим фанатом, чтобы купить именно этот продукт. Подсветку можно получить и на любой другой видеокарте, которая еще и может быть заметно дешевле при аналогичных характеристиках.