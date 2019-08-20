ASUS ROG Strix X299-E Gaming II с экраном

На рынке материнских плат довольно давно наблюдается серьезный застой, ведь крупным производителям просто нечего уже придумывать. Подсветка есть, красивый дизайн есть, множество аппаратных улучшений есть, даже всевозможные металлические радиаторы для твердотельных накопителей формата M.2 у многих имеются. Но, у новинки под названием ASUS ROG Strix X299-E Gaming II есть свой плюс — у этой материнской платы есть OLED-дисплей, который размещен на декоративном кожухе и позволяет вам наблюдать достаточно красивую картинку. Это исключительно декоративный элемент и на работу вашей системы он никак не влияет. Но, если вы хотите самую крутую плату на рынке, то самое время присмотреться к данной модели. Круче ее на рынке просто нет.