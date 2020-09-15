ASUS ROG вместе с IKEA будут делать мебель

В последнее время геймерские кресла, столы и прочая мебель стали пользоваться повышенным спросом среди пользователей, так как каждый хочет получить качественный продукт, дабы играть и наслаждаться процессом. В итоге многие геймеры заказывают себе довольно дорогие игровые решения, но в ASUS ROG решили пойти дальше, заключив партнерское соглашение с компанией IKEA. Теперь они вместе будут создавать мебель для геймеров, чтобы вы могли получить качественное решение и не тратить на него слишком уж много денег. К сожалению, пока что точной информации об этом нет, так как производитель только начал работать в этом направлении, но если вы давно хотели преобразить свою комнату, то стоит немного подождать. Вероятно, вскоре производитель покажет что-то интересное.

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