ASUS Republic of Gamers объявляет выпуске ROG Strix Flare

ASUS Republic of Gamers (ROG) сегодня объявила о выпуске ROG Strix Flare. В игровой механической клавиатуре установленны переключатели Cherry MX RGB, настраиваемый значок с подсветкой и специальные средства управления мультимедиа для геймеров.ROG Strix Flare в настоящее время предлагается с двумя различными типами переключателей Cherry MX RGB - красным и коричневым - для обеспечения точного механического ощущения и реагирования, требуемого геймерами.