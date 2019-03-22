ASUS TUF B450M-Pro Gaming для геймеров

2019-03-22, Автор - Влад Волошин; Продукт - ASUS TUF B450M-Pro Gaming; [102]
Официально представлена новая материнская плата ASUS TUF B450M-Pro Gaming, которую создавали специально для геймеров, ценящих процессоры компании AMD. Стоит сказать, что в последнее время процессоры этой компании действительно очень достойно выглядят на фоне главного конкурента. Эти процессоры дешевле, не греются, а в плане производительности удивляют даже самых заядлых геймеров. Вместе с данной платой и видеокартой серии TUF от компании ASUS можно получить очень крутую сборку, которая не только будет стильно выглядеть, но и порадует вас стабильной работой, низкими температурами и надежностью. Большего современному пользователю и не нужно. Стоимость новинки пока что не раскрывается, но это должна быть доступная плата.


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