ASUS TUF Gaming Z490-PLUS (Wi-Fi) выглядит шикарно

Производителям материнских плат достаточно тяжело привлечь внимание со стороны аудитории, так как пользователи уже все видели и все пробовали. Однако некоторые компании все еще стараются чем-то невероятным удивить потенциального покупателя, делая упор на современные технологии и различные дополнительные бонусы, которых нет у потенциальных конкурентов. Собственно, материнская плата ASUS TUF Gaming Z490-PLUS (Wi-Fi) в этом плане является ярким примером того, что можно делать удивительные вещи за вполне разумные деньги. Материнская плата выглядит круто, обладает целым перечнем преимуществ, при этом качество у платы очень высокое. Идеальное решение для того, кто хочет собрать себе компьютер и заняться играми или работой на максимуме.