ASUS TUF GeForce RTX 2060 OC для компактного корпуса

В последнее время очень много видеокарт, которые выпускались в продажу, удивляли своими габаритами. Сейчас новинки занимают по три слота на материнской плате, помещаются лишь в некоторые корпусы и требуют массы пространства. Естественно, такие модели далеко не всем подходят, так как некоторые геймеры предпочитают компактные модели корпусов и им здоровенная коробка на пол стола не очень уж и привлекательна. Специально для этих геймеров была выпущена видеокарта ASUS TUF GeForce RTX 2060 OC, которая и выглядит достаточно стильно, плюс она действительно компактная и не требует от вас большого количества пространства в корпусе. Думаю, если вы хотели себе компактный игровой ПК, то самое время присмотреться к этой модели.