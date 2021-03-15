ASUS ThunderboltEX 4 расширяет возможности подключения

ASUS представила карту ThunderboltEX 4 для ПК. С помощью данной карты пользователь получает возможность подключения Thunderbolt 4. Карта обеспечивает мощность до 100 Вт и имеет два порта Thunderbolt 4 и два порта Mini-DisplayPort. Каждый из этих портов Thunderbolt 4 обеспечивает пропускную способность 40 ГБ/с.

ASUS ThunderboltEX 4 подключает к системе через интерфейс PCIe 3.0 x4, также понадобиться порт USB 2.0 на материнской плате. В комплект поставки входит кабель Mini-DisplayPort - DisplayPort. Порты DisplayPort 1.4 поддерживают подключение монитор до 8К. Когда выйдет новая карта ASUS ThunderboltEX 4, производитель не сообщает.
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