ASUS WRX80 PRO WS SAGE SE предназначена для процессоров AMD Ryzen Threadripper Pro

Представлена материнская плата для рабочих станций ASUS WRX80 PRO WS SAGE SE. Плата выглядит интереснее, чем представленная ранее материнская плата от Gigabyte SU8.

ASUS WRX80 PRO WS SAGE SE оснащен массивным сокетом, который содержит 4096 контактов. Как и упоминалось выше, плата поддерживает процессоры AMD Ryzen Threadripper Pro. На плате размещены 8 разъемов DIMM, с поддержкой до 1 ТБ памяти DDR4. Материнская плата имеет в общей сложности 7 слотов PCIe 4.0 с металлической защитой, также есть 8 портов SATA 3, два порта U.2 и два M.2.

ASUS WRX80 PRO оснащена тремя 8-контактными разъемами для CPU и 24-контактным разъемом. Охлаждение представлена в виде алюминиевых радиаторов, также есть активный вентилятор. Материнскую плату WRX80 PRO WS SAGE SE компания ASUS планирует показать на CES 2021.