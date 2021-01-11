ASUS WRX80 PRO WS SAGE SE предназначена для процессоров AMD Ryzen Threadripper Pro

ASUS WRX80 PRO WS SAGE SE оснащен массивным сокетом, который содержит 4096 контактов. Как и упоминалось выше, плата поддерживает процессоры AMD Ryzen Threadripper Pro. На плате размещены 8 разъемов DIMM, с поддержкой до 1 ТБ памяти DDR4. Материнская плата имеет в общей сложности 7 слотов PCIe 4.0 с металлической защитой, также есть 8 портов SATA 3, два порта U.2 и два M.2.
ASUS WRX80 PRO оснащена тремя 8-контактными разъемами для CPU и 24-контактным разъемом. Охлаждение представлена в виде алюминиевых радиаторов, также есть активный вентилятор. Материнскую плату WRX80 PRO WS SAGE SE компания ASUS планирует показать на CES 2021.