ASUS Zenfone 7 Pro получил первую бета-версию Android 11

ASUS ещё в сентябре начала набор бета-тестеров Android 11 для своего флагманского смартфона 2020 года - Zenfone 7 Pro.

Теперь компания начала выпускать первую бета-версию для избранных пользователей. Этот смартфон стал вторым устройством бренда, получившим бета-обновление Android 11 после Zenfone 6. По данным разработчиков XDA , первая бета-версия Android 11 для Zenfone 7 Pro имеет номер сборки 30.04.31.30 и весит около 1,1 ГБ.

В дополнение к особенностям Android 11 , обновление также включает обновленные приложения Mobile Manager, Контакты, Телефон, Файловый менеджер, Калькулятор, Часы, Галерею, Погода, Диктофон, Настройки, Передача данных и Локальные приложения для резервного копирования. Кроме того, обновление также удаляет опцию снимка экрана из меню питания.

При этом ASUS еще не анонсировала устройства, поддерживающие Android 11. Кроме того, неизвестно, когда будут выпущены стабильные сборки для Zenfone 6 и Zenfone 7 Pro .