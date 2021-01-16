ASUS анонсировала геймерскую материнскую плату ROG Maximus XIII Extreme

Состоялся анонс материнской платы ASUS ROG Maximus XIII Extreme. Плата построена на чипсете Z590 разъема LGA 1200 и представлена в форм-факторе E-ATX.

ROG Maximus XIII Extreme обеспечивает поддержку процессоров Intel Core 11-го поколения и процессоров Intel Core 10-го поколения, а также Pentium Gold и Celeron. Благодаря интеллектуальному управлению и фирменному ПО материнская плата гарантирует максимальные возможности разгона.

ROG Maximus XIII Extreme использует надежное решение по питанию: 18 + 2 объединенных силовых каскада - каждый на 100 А. Дроссели выполнены из сплава MicroFine. Радиаторы в новой плате увеличены по сравнению с предыдущим поколением.

Новинка будет иметь лучший звук в отрасли, благодаря ROG SupremeFX ALC4082 с ЦАП ESS ES9018Q2C. Функционал: сеть WiFi 6E (802.11ax), Marvell AQtion 10 Gb Ethernet, Intel 2,5 Gb Ethernet и ASUS LANGuard. В доступе пять разъемов M.2, два порта Thunderbolt 4 USB-C.

Более подробная информация о материнской плате ASUS ROG Maximus XIII Extreme появится ближе к релизу.
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