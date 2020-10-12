ASUS анонсировала настольный компьютер ExpertCenter D700SA в малом форм-факторе. Компьютер обеспечивает высокую производительность благодаря процессору Intel Core 10-го поколения.

ExpertCenter D700SA оснащен оперативной памятью DDR4 объемом до 16 Гб и накопителем SSD на 512 Гб. Компьютер D700SA экономит место на вашем рабочем столе не создавая при этом много шума.

Компьютер ASUS ExpertCenter D700SA предлагает широкий спектр разъемов и портов. До семи портов USB на передней панели, а также кардридер. На задней панели есть HDMI порт, четыре порта USB 2.0, VGA, 3,5 мм аудиоразъем для микрофона и наушников, PS/2 порт, LAN-порт, DislpayPort.

На данный момент компьютер ASUS ExpertCenter D700SA доступен только в Северной Америке по цене 700 долларов.