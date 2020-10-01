ASUS анонсировала обновленные материнские платы чипсета B450

AMD расширила модельный ряд материнских плат чипсета B450. Обновленные платы поставляются с BIOS FlashBack от ASUS для простого обновления прошивки без процессора. Дополнением к плате станут дополнительные разъемы для светодиодов RGB. Материнские платы предлагают большую совместимость с модулями памяти. Кроме того, модели получили инструмент управления системой ASUS Armory Crate.

Компания представила шесть плат: ROG Strix B450-F Gaming II, TUF Gaming B450-Plus II, TUF Gaming B450M-Pro II, TUF Gaming B450M-Plus II, Prime B450M-A II, Prime B450M-K II. Ожидается, что платы появятся в конце октября.