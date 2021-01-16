ASUS анонсировала внешнюю графическую док-станцию ROG XG Mobile

На выставке CES 2021 компания ASUS представила много новых продуктов для игровой индустрии, включая ноутбуки, мониторы и периферию. ASUS порадовала фанатов еще одним продуктом - внешней док-станцией ROG XG Mobile (GV301), разработанного специально для ноутбука ROG Flow X13.

В основе док-станции лежат графические решения NVIDIA RTX 3070 и 3080. Также док-станция может питать ноутбук ROG Flow X13 благодаря встроенному блоку питания мощностью 280 Вт. Компактные размеры док-станции увеличивают ее портативность, что позволяет брать устройство с собой.

ASUS ROG XG Mobile предлагает несколько портов, один HDMI, один DisplayPort, Gigabit Ethernet Ethernet, четыре порта USB-A 3.2 и встроенный кардридер SD. ASUS ROG XG Mobile имеет новый патентованный разъем, который работает быстрее, чем Thunderbolt 3.

ASUS ROG XG Mobile появится в этом квартале, а цены будут объявлены позже.