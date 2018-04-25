ASUS анонсирует AC1750 для сетей WiMAX Lyra Trio

Lyra Trio - это система WiFi, которая использует несколько беспроводных концентраторов для доставки сверхбыстрого безопасного сигнала в каждый уголок вашего дома. Он предназначен для обеспечения надежного и плавного сигнала, находитесь ли вы в подвале, в саду или в гостиной.Несколько концентраторов 802.11 a / b / g / n / ac Lyra Trio работают вместе, чтобы сформировать единую сеть с одним именем WiFi. После того, как вы находитесь в сети, Lyra Trio автоматически соединяет вас с концентратором с лучшим сигналом и плавно переключает концентраторы при перемещении по дому.