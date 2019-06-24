ASUS готовит к выходу материнскую плату Prime A320I-K

2019-06-24, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - ASUS Prime A320I-K; [119]
Сетевые источники сообщили о скором выходе материнской платы ASUS Prime A320I-K, которая подойдет для создания компактного ПК или домашнего мультимедийного центра. Новинка характеризуется форм-фактором Mini-ITX (размеры 170:170 мм), набором логики AMD A320, поддержкой процессоров AMD в исполнении AM4, двумя слотами для модулей оперативной памяти DDR4 DIMM, четырьмя стандартными портами Serial ATA 3.0, коннектором М.2, разъёмом PCI Express 3.0 x16 для дискретной видеокарты, гигабитным сетевым контроллером Realtek RTL8111H и многоканальным звуковым кодеком Realtek ALC887, интерфейсами HDMI и DisplayPort, четырьмя портами USB 3.1 и двумя USB 2.0. Цена и дата начала продаж платы пока не сообщаются.


Комментарии и отзывы ASUS Prime A320I-K
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