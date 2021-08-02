ASUS готовит к выпуску видеокарты ROG Strix Radeon RX 6600 XT и Dual Radeon RX 6600 XT

ASUS представила две видеокарты ROG Strix Radeon RX 6600 XT и Dual Radeon RX 6600 XT.

Обе видеокарты предназначены для комфортной игры с разрешением 1080p. ROG Strix Radeon RX 6600 XT и Dual Radeon RX 6600 XT оснащены передовыми технологиями архитектуры AMD RDNA 2. Модели имеют отличную систему охлаждения, которая включает радиатор, медное основание, четыре тепловые трубки и заднюю металлическую пластину. Обе карты имеют два вентилятора, двойной BIOS и подсветку. Новинки используют только один 8-контактный разъем питания GPU. Более подробные характеристики видеокарт будут известны после релиза.

Ожидаемая дата поступления видеокарт ASUS ROG Strix Radeon RX 6600 XT и Dual Radeon RX 6600 XT на рынок 11 августа.