ASUS готовит новые видеокарты вместе с Noctua

Сегодня инсайдеры поделились достаточно интересной информацией о том, что компания Noctua совместно с ASUS планирует в ближайшее время выпустить свою новую линейку видеокарт в серии RTX 40, чтобы привлечь внимание аудитории достаточно интересным решением. Стоит напомнить, что некоторое время назад компании уже сотрудничали для создания видеокарт в фирменном стиле Noctua, только для моделей прошлого поколения. Тогда оказалось, что производитель действительно реализовал достаточно качественную систему охлаждения, которая по параметрам тишины и производительности легко оставляла позади большинство конкурентов. Правда, тогда был период расцвета майнинга и получить доступ к видеокарте из линейки Noctua было довольно проблематично.

Теперь компании понимают, что пользователи достаточно положительно настроены настроены в отношении приобретения видеокарт нового поколения, так как для них это отличная возможность за адекватные деньги получить качественный продукт и ближайшие пару лет не думать об апгрейде своей системы. И именно по этой причине видеокарта Noctua будет пользоваться спросом, потому что она тише конкурентов, при этом выглядит довольно необычно и позволяет собрать систему в цветах компании, да ещё и теперь купить её будет достаточно легко — достаточно просто поиска после релиза в крупных сетевых магазинах. Будем надеяться, что компания выпустит видеокарту и для более младших моделей данного поколения видеокарт NVIDIA.