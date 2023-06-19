ASUS и ASRock обновили BIOS для поддержки 14-го поколения чипов Intel

Компании ASUS и ASRock начали выпускать свои первые патчи прошивки BIOS, которые обеспечивают поддержку процессоров Raptor Lake Refresh 14-го поколения от Intel. Стоит напомнить, что поддержка BIOS для следующего поколения настольных процессоров Intel с кодовым названием Raptor Lake Refresh 14-го поколения была впервые представлена компанией Gigabyte. Недавно производитель материнских плат внедрил поддержку следующего поколения процессоров на материнских платах серий 600 и 700, и теперь другие производители, видимо, решили не отставать от конкурента. Инсайдер под ником Momomo_US обнаружил, что материнская плата ASRock B760M PG Sonic WIFI и несколько других моделей компании уже получили обновления BIOS для следующего поколения процессоров.

Хотя производители не явно указывают на то, что это поддержка семейства процессоров Raptor Lake Refresh 14-го поколения, инсайдеры изучили документацию и пришли к выводу, что именно эти процессоры производитель и реализовал в новом BIOS. Аналогичную прошивку выпустила компания ASUS для своей материнской платы ROG Maximus Z790 APEX — версия BIOS обозначена как 1203 и обеспечивает стабильность системы, а также совместимость со следующим поколением процессоров, хотя производитель, опять же, не говорит о том, какое именно поколение теперь поддерживает материнская плата. Вероятно, это указывает на то, что производитель в ближайшем будущем выпустит свежие процессоры и партнёры уже к этому готовятся.