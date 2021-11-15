ASUS и GIGABYTE включают поддержку процессоров AMD Ryzen серии 5000 на платах A320

С процессорами AMD Ryzen 5000 для работы последнего поколения требовался набор микросхем серии 400 или 500. Однако есть сообщения о том, что пользователи позволяют своим процессорам серии Ryzen 5000 работать на материнских платах с чипсетами серии 300. И это вызвало у всех любопытство, предоставят ли партнеры AMD когда-либо надлежащую поддержку прошивки для запуска процессоров Ryzen 5000 на чипсетах AMD 300-й серии. Согласно сегодняшнему раунду новостей, ASUS и GIGABYTE выпустили обновление прошивки для своих плат A320, которое позволило процессорам Ryzen 5000 работать на полную мощность.

Добавленная поддержка означает, что если у вас есть система с набором микросхем A320 и вы планируете обновить свои процессоры, вам может не понадобиться покупать совершенно новую платформу для процессоров на базе Zen3, и вы можете обновить версию BIOS до последней версии.
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