ASUS и MSI предлагают новую функцию разгона процессоров без индекса К

Недавно, о новой возможности разгона процессоров без разблокированного множителя на материнских платах не предназначенных для разгона продемонстрировала компания ASRock. ASUS и MSI предложат такую же функцию на своих платах. В обоих случаях владельцы плат могут увеличить параметры питания процессоров нового поколения.

Название функций у ASUS "Performance Enhancement", а у MSI "Power Limit Setting". Благодаря функциям процессоры без разблокированного множителя можно разогнать до 4,4 ГГц в случае с i5 10600. Но стоит отметить при увеличении значений PL1 и PL2, увеличиться TDP процессора, а значит понадобиться более мощное охлаждение.