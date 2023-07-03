ASUS интегрировала SSD в видеокарту

Компания ASUS продемонстрировала концепцию интеграции слота M.2 для твердотельного накопителя в графическую карту GeForce RTX 4060 Ti с целью использования незадействованных PCIe-линий внутри видеокарты. Стоит отметить, что речь не о далёкой концепции, на реализацию которой уйдёт ещё лет пять — генеральный директор ASUS показал готовую идею размещения SSD M.2 Gen 4 рядом с графическим процессором на одной плате. В качестве твердотельного накопителя использовался Samsung 980 PRO объёмом 2 ТБ, который был закреплён на обратной стороне графической карты через вырез, сделанный специально для этой цели. Этот вырез обеспечивает удобный доступ, а задняя панель видеокарты выполняет функцию теплоотвода для накопителя.

Вероятно, в этом месте многие задаются вопросом о том, зачем устанавливать SSD внутри видеокарты. Но на самом деле ответ крайне прост — это делается для использования неиспользуемых PCIe-линий, так как видеокарты, например серия NVIDIA RTX 4060, обычно задействуют только 8 линий PCIe, что означает, что у компаний-партнёров, использующих слот x16 при установке видеокарты, остаётся еще 8 линий PCIe. Накопитель M.2 используют интерфейс PCIe x4, так что имеет смысл разместить на плате видеокарты до двух слотов SSD — они будут работать вполне комфортно. Однако, установка SSD на графическую карту может вызывать проблемы с температурой. Этот фактор был учтён, так что компания модифицировала плату видеокарты таким образом, чтобы система охлаждения видеокарты также охлаждала и накопитель.
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