ASUS интегрировала SSD в видеокарту…

Вероятно, в этом месте многие задаются вопросом о том, зачем устанавливать SSD внутри видеокарты. Но на самом деле ответ крайне прост — это делается для использования неиспользуемых PCIe-линий, так как видеокарты, например серия NVIDIA RTX 4060, обычно задействуют только 8 линий PCIe, что означает, что у компаний-партнёров, использующих слот x16 при установке видеокарты, остаётся еще 8 линий PCIe. Накопитель M.2 используют интерфейс PCIe x4, так что имеет смысл разместить на плате видеокарты до двух слотов SSD — они будут работать вполне комфортно. Однако, установка SSD на графическую карту может вызывать проблемы с температурой. Этот фактор был учтён, так что компания модифицировала плату видеокарты таким образом, чтобы система охлаждения видеокарты также охлаждала и накопитель.