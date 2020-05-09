ASUS объявила список материнских плат чипсета A520

ASUS уже представила материнские платы нового чипсета AMD B550 с полной совместимостью процессоров AMD Ryzen 3000 серии. Но до сих пор не было никакой информации о бюджетном чипсете, A520. Все материнские платы компании ASUS представлены в форм-факторе M-ATX. Выпуск материнских плат ожидается ближе к осени этого года.

Компания опубликовала список материнских плат чипсета A520. Всего было представлено 5 плат, три из них относятся к серии ASUS Prime, две другие к TUF Gaming. ASUS Prime: Prime A520M-A, Prime A520M-E и Prime A520M-K, а серия TUF Gaming: TUF Gaming A520M-A и TUF Gaming A520M-Plus.