ASUS объявила список материнских плат чипсета A520

ASUS уже представила материнские платы нового чипсета AMD B550 с полной совместимостью процессоров AMD Ryzen 3000 серии. Но до сих пор не было никакой информации о бюджетном чипсете, A520. Все материнские платы компании ASUS представлены в форм-факторе M-ATX. Выпуск материнских плат ожидается ближе к осени этого года.

Компания опубликовала список материнских плат чипсета A520. Всего было представлено 5 плат, три из них относятся к серии ASUS Prime, две другие к TUF Gaming. ASUS Prime: Prime A520M-A, Prime A520M-E и Prime A520M-K, а серия TUF Gaming: TUF Gaming A520M-A и TUF Gaming A520M-Plus.
Комментарии и отзывы ASUS A520
Обзоры:
Обзор ASUS PRIME X570-PRO. Тесты материнской платыОбзор ASUS PRIME X570-PRO. Тесты материнской платы
Лучшие материнские платы для AMD на чипсете х570. ASUS ROG Crosshair VIII FormulaЛучшие материнские платы для AMD на чипсете х570. ASUS ROG Crosshair VIII Formula
Обзор ASUS ROG CROSSHAIR VIII HERO (WI-FI). Тесты материнской платыОбзор ASUS ROG CROSSHAIR VIII HERO (WI-FI). Тесты материнской платы
Новости:
Представлена плата с Wi-FI модулем ASUS ROG Strix Z490- G Gaming Wi-Fi

Компания ASUS планирует выпустить несколько вариантов M-ATX плат нового чипсета. Рассмотрим одну из них. ...
Обзор GIGABYTE X570 I AORUS PRO WIFI. Материнская плата с Wi-Fi 6 и PCI 4.0

Несмотря на то, что чаще всего при самостоятельном выборе материнской платы предпочтение отдается ATX-фор...
ASRock анонсировала материнскую плату нового чипсета Z490 Taichi

ASRock Z490 Taichi представлена в формате ATX. Оснащается переключателем интерфейса PCIe 4.0, который поз...
Обзор Defender WPL-01. Беспроводное зарядное устройство Обзор Defender WPL-01. Беспроводное зарядное устройство
Обзор SVEN SF-05LU. Сетевой фильтр для защиты электронного оборудованияОбзор SVEN SF-05LU. Сетевой фильтр для защиты электронного оборудования
Лучший утюг до 5 тысяч. Philips GC2995/30 PowerLifeЛучший утюг до 5 тысяч. Philips GC2995/30 PowerLife
Обзор Patriot Viper Gaming LED (PV160UXK). Игровой коврик с твердым покрытиемОбзор Patriot Viper Gaming LED (PV160UXK). Игровой коврик с твердым покрытием
Обзор HIPER TWS Brise V2. Беспроводные наушники с сенсорным управлениемОбзор HIPER TWS Brise V2. Беспроводные наушники с сенсорным управлением
ID-Cooling представляет жидкостный кулер...
ID-Cooling представляет жидкостный кулерСегодня компания ID-Cooling обновила линейку жидкостных процессорных кулеров «все в одном» Zoomflow с нов...
Профессиональная косметика для ваших вол...
Профессиональная косметика для ваших волВ наши дни красота не знает границ. На каждом углу салоны красоты предлагают услуги по уходу за вашими во...
В сеть утекли рендеры Redmi Note 9...
В сеть утекли рендеры Redmi Note 9В сеть утекли качественные рендеры смартфона Redmi Note 9, который будет представлен уже завтра. Аппарат ...
Смартфон Ulefone Armor 7E получил аккуму...
Смартфон Ulefone Armor 7E получил аккумуКомпания Ulefone выпустила защищенный смартфон Armor 7E, который оценен в 270 долларов. Новинку оснастили...
Lenovo Legion с 90-Вт зарядкой показали ...
Lenovo Legion с 90-Вт зарядкой показали Компания Lenovo поделилась новыми подробностями об игровом смартфоне Lenovo Legion, главной особенностью ...
Обзор Freeletics. Оздоровляемся...
Обзор Freeletics. ОздоровляемсяДовольно часто читатели задают вопросы о хорошем приложении для работы со своим телом, но мало кто в итог...
Новый контент для видеоигры Monster Hunt...
Новый контент для видеоигры Monster HuntMonster Hunter World Iceborne выпустит третье обновление. Обновление несет в себе новый контент Iceborne,...
Смартфон Redmi K30 Pro получит влагозащи...
Смартфон Redmi K30 Pro получит влагозащиБренд Redmi официально подтвердил, что грядущий смартфон Redmi K30 Pro будет оснащен защитой от влаги по ...
Respawn планирует добавить кросс-поддерж...
Respawn планирует добавить кросс-поддержКогда вышла видеоигра Apex Legends, шли слухи о добавлении поддержки кроссплатформенного многопользовател...
Обзор LEXAND LR65 Dual. Двухканальный ви...
Обзор LEXAND LR65 Dual. Двухканальный виТестируемый сегодня LEXAND LR65 Dual может похвастать поддержкой двухканальной съемки, GPS-модулем с подд...
Турнир по Dota 2 The ​​International 202...
Турнир по Dota 2 The ​​International 202Юбилейный десятый международный турнир по киберспортивной дисциплине Dota 2 перенесен на неопределенный с...
Microsoft представила новые темы для Win...
Microsoft представила новые темы для WinMicrosoft выпустила два новых пакета тем для Windows 10. Wildflowers Premium доступен бесплатно через Mic...
Обзор Toshiba P300 4Tb (HDWD240UZSVA). Жесткий диск для настольного ПКОбзор Toshiba P300 4Tb (HDWD240UZSVA). Жесткий диск для настольного ПК
Обзор TRANSCEND Jetflash 910 256Gb (TS256GJF910). Быстрая и надежная флешкаОбзор TRANSCEND Jetflash 910 256Gb (TS256GJF910). Быстрая и надежная флешка
Обзор Transcend 330S (TS128GUSD330S). Высокоскоростные карты памятиОбзор Transcend 330S (TS128GUSD330S). Высокоскоростные карты памяти
Обзор Candy CIS642SCTT. Индукционная варочная панель с монослайдеромОбзор Candy CIS642SCTT. Индукционная варочная панель с монослайдером
Обзор ASUS ROG Strix XG27UQ. Игровой IPS-монитор с частотой 144ГцОбзор ASUS ROG Strix XG27UQ. Игровой IPS-монитор с частотой 144Гц
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor