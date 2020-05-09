ASUS опубликовала характеристики материнской платы ROG Strix Z490-F Gaming

Материнская плата ASUS ROG Strix Z490-F Gaming еще не появилась в продаже, но стали известны ее характеристики и возможности. Плата идентична версии ROG Strix Z490-E. Четыре слота оперативной памяти с максимальным объемом до 128 Гб.

ASUS ROG Strix Z490-F Gaming включает в себя три полноразмерных слота PCIe 3.0. Для дисковой подсистемы есть шесть портов SATA и два PCIe x4 слота для M.2 накопителей. Плата имеет 12+2 фаз питания, радиаторы соединены тепловой трубкой и позволяют выдержать разгон топовых камней Intel.

На задней панели расположены разъемы DisplayPort 1.4, HDMI 1,4, кнопка BIOS FlashBack, гигабитный LAN порт Intel I225-V, аудиокодек SupremeFX S1220A. 4 порта USB 3.2 G2, 3,5 мм аудиоразъем. Стоимость платы еще неизвестна.