ASUS отправила необычную видеокарту Dual RTX 4060 Ti в продажу

А учитывая, что M.2 SSD используют интерфейс PCIe x4, имеет смысл разместить слоты для твердотельных накопителей прямо на печатной плате видеокарты. Вы можете задаться вопросом о потенциальных преимуществах отдельного слота PCIe на графическом ускорителе. И на самом деле их нет — единственный сценарий, при котором это решение имеет преимущество, заключается в случае, когда у вас не М.2-слота на материнской плате, но это маловероятно даже на очень бюджетных материнских платах. Более того, тесты, проведённые ASUS, показывают, что при использовании SSD на самой видеокарте не наблюдается какого-либо снижения или повышения производительности. Да и температурный режим остаётся прежним, только вот сама видеокарта с таким слотом стоит дороже, а преимуществ не предоставляет никаких.