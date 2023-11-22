ASUS отправила необычную видеокарту Dual RTX 4060 Ti в продажу

Уникальная видеокарта ASUS Dual RTX 4060 Ti со слотом для M.2-накопителя наконец-то поступила в продажу, и компания продемонстрировала работу данного решения в сравнении с обычными видеокартами на рынке. Стоит напомнить, что ещё в июле компания ASUS представила концептуальную модель графического ускорителя RTX 4060 Ti с портом M.2, который можно использовать для подключения накопителя к видеокарте. Компания реализовала это, используя неиспользуемые линии PCIe, поскольку графические карты RTX 4060 Ti с графическим процессором AD106 используют только 8 линий PCIe, что означает, что партнёры по производству с полным слотом x16 имеют дополнительные 8 линий x8.

А учитывая, что M.2 SSD используют интерфейс PCIe x4, имеет смысл разместить слоты для твердотельных накопителей прямо на печатной плате видеокарты. Вы можете задаться вопросом о потенциальных преимуществах отдельного слота PCIe на графическом ускорителе. И на самом деле их нет — единственный сценарий, при котором это решение имеет преимущество, заключается в случае, когда у вас не М.2-слота на материнской плате, но это маловероятно даже на очень бюджетных материнских платах. Более того, тесты, проведённые ASUS, показывают, что при использовании SSD на самой видеокарте не наблюдается какого-либо снижения или повышения производительности. Да и температурный режим остаётся прежним, только вот сама видеокарта с таким слотом стоит дороже, а преимуществ не предоставляет никаких.
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