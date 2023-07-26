ASUS планирует массово производить RTX 4070 без разъёма питания

Одной из самых впечатляющих новинок на стенде компании ASUS на выставке Computex 2023 был прототип видеокарты GeForce RTX 4070 без внешних разъёмов питания. Видеокарта не имела обычного 8-контактного разъёма PCIe или нового 16-контактного разъёма питания, который достаточно активно критикуется пользователями в сети. Тем не менее, видеокарта магическим образом не черпает энергию из воздуха, а использует специальный проприетарный разъём, который компания сама разработала и теперь пытается продвигать — в том числе производитель планирует отправить в продажу свою первую серийную модель RTX 4070, у которой стандартного кабеля питания не будет.

Вместо разъёмов питания PCIe компания ASUS реализовала специальный разъём под названием GC_HPWR, который напоминает разъём PCIe x1. Разъём GC_HPWR находится рядом с разъёмом PCIe 4.0 x16 и представляет собой некое уникальное решение для работы со специальными материнскими платами. Вместо того чтобы подключаться к видеокарте через 16-контактный кабель питания, он подключается к слоту на задней панели материнской платы, через который передаётся питание на видеокарту. В результате эта видеокарта не будет работать на обычной материнской плате, так как для её работы нужен дополнительный слот и совершенно иная конфигурация компонентной базы, так что такие платы будут редкостью и продавать их будут за внушительные деньги. Но пока что компания не говорит о примерных ценах серийных моделей видеокарт.