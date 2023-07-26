ASUS планирует массово производить RTX 4070 без разъёма питания

Вместо разъёмов питания PCIe компания ASUS реализовала специальный разъём под названием GC_HPWR, который напоминает разъём PCIe x1. Разъём GC_HPWR находится рядом с разъёмом PCIe 4.0 x16 и представляет собой некое уникальное решение для работы со специальными материнскими платами. Вместо того чтобы подключаться к видеокарте через 16-контактный кабель питания, он подключается к слоту на задней панели материнской платы, через который передаётся питание на видеокарту. В результате эта видеокарта не будет работать на обычной материнской плате, так как для её работы нужен дополнительный слот и совершенно иная конфигурация компонентной базы, так что такие платы будут редкостью и продавать их будут за внушительные деньги. Но пока что компания не говорит о примерных ценах серийных моделей видеокарт.