ASUS планирует массово производить RTX 4070 без разъёма питания

Одной из самых впечатляющих новинок на стенде компании ASUS на выставке Computex 2023 был прототип видеокарты GeForce RTX 4070 без внешних разъёмов питания. Видеокарта не имела обычного 8-контактного разъёма PCIe или нового 16-контактного разъёма питания, который достаточно активно критикуется пользователями в сети. Тем не менее, видеокарта магическим образом не черпает энергию из воздуха, а использует специальный проприетарный разъём, который компания сама разработала и теперь пытается продвигать — в том числе производитель планирует отправить в продажу свою первую серийную модель RTX 4070, у которой стандартного кабеля питания не будет.

Вместо разъёмов питания PCIe компания ASUS реализовала специальный разъём под названием GC_HPWR, который напоминает разъём PCIe x1. Разъём GC_HPWR находится рядом с разъёмом PCIe 4.0 x16 и представляет собой некое уникальное решение для работы со специальными материнскими платами. Вместо того чтобы подключаться к видеокарте через 16-контактный кабель питания, он подключается к слоту на задней панели материнской платы, через который передаётся питание на видеокарту. В результате эта видеокарта не будет работать на обычной материнской плате, так как для её работы нужен дополнительный слот и совершенно иная конфигурация компонентной базы, так что такие платы будут редкостью и продавать их будут за внушительные деньги. Но пока что компания не говорит о примерных ценах серийных моделей видеокарт.
Представлен первый водоблок для охлаждения NVIDIA H100…
Компания Comino, относительно новый игрок в индустрии жидкостного охлаждения, недавно представила свою пе…
Раскрыты характеристики видеокарты AMD Radeon RX 7600…
Вчера были раскрыты окончательные характеристики грядущей видеокарты AMD Radeon RX 7600 8 ГБ, которая, к …
Характеристики AMD Radeon RX 7600 слили в сеть…
Сегодня появилась первая информация о характеристиках видеокарты AMD Radeon RX 7600 с объёмом памяти 8 ГБ…
GIGABYTE представила RTX 4070 Ti AORUS Xtreme WaterForce с в…
GIGABYTE представила видеокарты с жидкостным охлаждением на основе стандартной модели GeForce RTX 4070 Ti…
Видеокарта RTX 3060 Ti подешевела на 100 долларов…
Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti, если верить надёжным источникам, в ближайшее время будет снята с п…
ASUS интегрировала SSD в видеокарту…
Компания ASUS продемонстрировала концепцию интеграции слота M.2 для твердотельного накопителя в графическ…
Новые видеокарты NVIDIA выйдут в 2025 году…
Инсайдеры со ссылкой на свои источники сообщают, что новая дорожная карта NVIDIA раскрывает, что компания…
На видеокарте ASUS GeForce RTX 4090 ROG MATRIX поставили нов…
В это сложно поверить, но видеокарта ASUS GeForce RTX 4090 ROG MATRIX продолжает устанавливать новые миро…
Обзор и тесты Palit GeForce RTX 4080 GameRock 16GB (NED4080019T2-1030G)Обзор и тесты Palit GeForce RTX 4080 GameRock 16GB (NED4080019T2-1030G)
Обзор и тесты Gigabyte GeForce RTX 4060 Ti Gaming. Видеокарта для 1080p и 1440p с лучами и DLSS 3Обзор и тесты Gigabyte GeForce RTX 4060 Ti Gaming. Видеокарта для 1080p и 1440p с лучами и DLSS 3
Обзор и тесты Palit GeForce RTX 4070 Ti GameRock Classic OC 12GB (NED407TH19K9-1046G)Обзор и тесты Palit GeForce RTX 4070 Ti GameRock Classic OC 12GB (NED407TH19K9-1046G)
Обзор Palit GeForce RTX 4070 Ti GameRock (PA-RTX4070Ti GameRock 12G). Тесты с Intel Core i5-13400Обзор Palit GeForce RTX 4070 Ti GameRock (PA-RTX4070Ti GameRock 12G). Тесты с Intel Core i5-13400
Опасно ли брать видеокарту после майнинга? Тесты ZOTAC GeForce RTX 3080 10G X-Gaming с АвитоОпасно ли брать видеокарту после майнинга? Тесты ZOTAC GeForce RTX 3080 10G X-Gaming с Авито
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor