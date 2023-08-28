ASUS планирует отказаться от линейки смартфонов Zenfone

ASUS в настоящее время разрабатывает и продаёт две линейки смартфонов для потребителей — флагманские смартфоны Zenfone и игровые устройства ROG Phone. Однако, согласно последнему сливу информации от инсайдеров, только одна данных линеек будет сохранена в будущем. По всей видимости, тайваньская компания проходит через крупную реструктуризацию бизнеса, которая приведёт к объединению двух линеек смартфонов. Несмотря на то, что Zenfone 10 имел впечатляющие характеристики и был создан специально для потребителей, ценящих флагманские смартфоны и предпочитающих компактные модели на операционной системе Android, эта линейка никогда не считалась популярным выбором для пользователей и не продавалась настолько массово, чтобы производитель мог на этом зарабатывать.

Так что вчера информационное издание TechNews опубликовало публикацию, где утверждает, что внутреннее письмо от ASUS раскрыло планы компании переместить нескольких сотрудников из подразделения Zenfone в команду ROG Phone. Это было бы вполне логично, потому что крупные компании вытеснили ASUS с рынка флагманских смартфонов и говорить о возможности конкурировать с лидерами рынка просто нет смысла — ASUS при всём желании не сможет обойти Xiaomi или Samsung, не говоря уже про Apple. А вот на рынке игровых смартфонов, где конкуренция не настолько высокая, есть все шансы получить преимущество и выдавить оппонентов с сегмента. Так что ожидать новых флагманов ASUS в ближайшем будущем не стоит.