ASUS представила ZenFone 6 Edition 30 на Computex 2019

ASUS ZenFone 6 Edition 30 — это новая версия ZenFone 6 с обновлёнными техническими характеристиками и дизайном, посвящённая 30-й годовщине компании.

Тыльная сторона смартфона выполнена в матовом черном цвете и покрыта эргономичным изогнутым 3D-стеклом. Отличительный тиснёный логотип, такой же, как у ZenBook Edition 30, украшает заднюю часть телефона. Вместе с дизайном в ZenFone 6 Edition 30 обновили ОЗУ до 12 ГБ и встроенную память до 512 ГБ для более быстрой и плавной работы.

Новинка оснащена 6.4-дюймовым дисплеем NanoEdge, покрытым Corning Gorilla Glass 6. На Флип-камере расположены основная Sony IMX586 48-мегапиксельная и фронтальная 13-мегапиксельная камеры. Гаджет работает на флагманской платформе Qualcomm Snapdragon 855. По словам производителя, батареи ёмкостью 5000 мАч хватает на 2 дня автономной работы. Цена и точная дата выхода пока неизвестны.