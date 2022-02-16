ASUS представила двойную док-станцию ​​4K USB-C

Сегодня ASUS представила док-станцию ​​Dual 4K USB-C Dock, которая добавляет возможности подключения к вашему ультрапортативному компьютеру, имеющему только один или два порта USB Type-C.

Компактная док-станция подключается к одному порту USB-C и выдает два выхода на дисплей с поддержкой 4K, которые либо инкапсулированы с нисходящими портами USB-C, либо со стандартным разъемом HDMI. Всего имеется три нисходящих порта USB.

Один из них — type-C с пропускной способностью 10 Гбит/с, другой — USB type-C с пропускной способностью USB-PD 100 Вт и пропускной способностью 5 Гбит/с; а третий — USB тип A с пропускной способностью 10 Гбит/с. Наконец, есть проводной интерфейс Ethernet 1 GbE. Сквозной порт USB-PD позволяет заряжать ноутбук, используя все последующие соединения. Устройство имеет размеры 104 мм x 44 мм x 14 мм (ШxГxВ) и весит 98 г. Компания не раскрыла цены.