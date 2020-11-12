ASUS представила эталонные Radeon RX 6800 XT и RX 6800

Некоторое время назад компания AMD официально представила свои новые видеокарты, которые оказались достаточно привлекательным решением для потенциальных покупателей. Теперь пришло время партнерам производителя показать свои новинки, чтобы пользователи могли приобретать качественную продукцию и играть с удовольствием. Например, представлена видеокарта ASUS Radeon RX 6800 XT, которая обладает фирменной системой охлаждения, достаточно привлекательным дизайном корпуса и прочими преимуществами, которые явно понравятся потенциальным покупателям. Стоимость видеокарты на территории России пока что не уточняется, но, вероятно, вскоре производитель назовет эту цену и тогда можно будет говорить о преимуществах новинки.

Комментарии и отзывы ASUS Radeon RX 6800 XT
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