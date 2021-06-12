ASUS представила игровой маршрутизатор ROG Strix GS-AX5400

ASUS ROG Strix GS-AX5400 - двухдиапазонный игровой роутер, разработанный специально для онлайн-игр. Он совместим с консолью PS5.

Роутер ASUS ROG Strix GS-AX5400 предлагает сверхвысокую скорость до 5400 Мбит/с при использовании 6 каналов Wi-Fi 160 МГц. Устройство полностью оптимизировано под игры, есть мобильный игровой режим, а благодаря выделенному игровому порту и Gear Accelerator позволяют оптимизировать любой тип игр на мобильных устройствах, консолях или ПК. Новинка оснащена функцией VPN Fusion для максимальной скорости в сети. Instant Guard обеспечит конфиденциальность Wi-Fi соединения.

Стоимость роутера не раскрыта.
Комментарии и отзывы ASUS ROG Strix GS-AX5400
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