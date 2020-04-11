ASUS представила линейку видеокарт GeForce GTX 1650 с памятью GDDR6

2020-04-11, Автор - Ramil; Продукт - ASUS GeForce GTX 1650; [20]
ASUS представила видеокарты серии GeForce GTX 1650 с памятью GDDR6. Компания добавила продукты линейки ROG Strix, TUF Gaming и Phoenix. Память GDDR6 дает прирост более чем в 50%, по сравнению с памятью GDDR5.

Карты позволяют играть во все современные игры с разрешением 1080p при 60 FPS. Большой массив ребер радиатора и двухвентиляторная конструкция обеспечивает эффективный отвод тепла.

Phoenix GeForce GTX 1650 GDDR6 поставляется с одним вентилятором. Видеокарты ASUS серии GeForce GTX 1650 уже доступны, кроме линейки Phoenix, она будет доступна с мая 2020 года.

Комментарии и отзывы ASUS GeForce GTX 1650
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