ASUS представила маршрутизатор Wi-Fi ZenWiFi AX Mini (XD4)

ASUS ZenWiFi AX Mini (XD4) состоит из одного роутера ASUS AX1800 WiFi 6 и двух узлов с сверхбыстрым, надежным и безопасным подключением Wi-Fi. Система предлагает простую настройку соединения благодаря приложению ASUS Router. Сетевое оборудование доступно в белом и черном цвете.

ASUS ZenWiFi AX Mini (XD4) оснащен функцией "Родительский контроль". Новый маршрутизатор прекрасно работает с системой умного дома, а также с голосовым помощником Alexa и IFTTT. Общая пропускная способность системы ASUS ZenWiFi AX Mini (XD4) около 1800 мбит/с. Новинка охватывает до 445 кв/м2, что по меркам сети достаточно много. Стоимость маршрутизатора ASUS ZenWiFi AX Mini (XD4) составляет около 300 долларов.