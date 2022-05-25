ASUS представила материнские платы для Ryzen 7000

ASUS начала Computex 2022 с анонса своих материнских плат следующего поколения X670E, X670 и B650 включая флагманскую ROG Crosshair X670E Extreme. Обладая интерфейсом PCIe 5.0 следующего поколения, оперативной памятью DDR5 и большим функционалом для разгона, новые платы обеспечат прирост в играх и приложения. Геймерам будут доступны такие функции, как Wi-Fi 6E, 10Gb LAN, четырехъядерный ЦАП ESS ES9218PQ, дисплей AniMe Matrix и куча портов USB (включая USB4).

Производитель выпустит материнские платы линейки: ROG, ROG Strix, TUF Gaming, ProArt и ASUS Prime.