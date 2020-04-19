ASUS представила материнские платы линейки Prime чипсета Z490

В связи с выходом новой линейки процессоров Intel Core 10-го поколения, производители материнских плат делают последние штрихи на новый чипсет Z490 и готовят анонсировать их.

ASUS слила в сеть две материнские платы чипсета Z490 линейки Prime, это ASUS Prime Z490-P и Prime Z490-A. Платы будут иметь полноценный ATX форм-фактор, модели займут бюджетный сегмент рынка. Z490-P оснащена низкобюджетными радиаторами VRM-зон, без наворотов и функций.

Prime Z490-A более продвинутая версия, плата оборудована с улучшенным охлаждением зон VRM. Есть кожух портов ввода/вывода, радиаторы для M.2 накопителей, а также RGB подсветка.