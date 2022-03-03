ASUS представила материнскую плату Pro Q670 Business на базе чипсета Intel Q670

Сегодня ASUS анонсировала материнскую плату для бизнеса Pro Q670M-C-CSM с поддержкой процессоров Intel Core 12-го поколения и памяти DDR5. Pro Q670M-C-CSM присоединяется к моделям ASUS B660 и H610, выпущенным в январе, чтобы предоставить полную линейку для клиентов, начиная от малого и среднего бизнеса и заканчивая крупными предприятиями. Эти модели предназначены для обеспечения повышенной безопасности, надежности, управляемости и удобства обслуживания, которые необходимы каждой компании для построения своих ИТ-систем. Плата оснащена резисторами для защиты от серы, влагозащитным покрытием и задним портом ввода-вывода из нержавеющей стали для предотвращения внутренней коррозии и прилипания, чтобы продлить срок службы платы во влажной среде.

Благодаря скорости передачи данных на 50 % выше, чем у комплектов оперативной памяти DDR4, Pro Q670M-C-CM подходит для больших нагрузок данных. Слот PCIe 4.0 x16 обеспечивает совместимость с новейшей видеокартой, а пара слотов M.2 позволяет использовать высокоскоростные твердотельные накопители в режиме PCIe 4.0 x4.