ASUS представила материнскую плату для TRX40

Новый ASUS ROG Zenith II Extreme Alpha и ROG Zenith II Extreme на первый взгляд идентичны. Но компания Asus пересмотрела первую версию и представила еще более производительную плату для Ryzen Threadripper 3000 серии.

Тайваньская компания заменила 16 преобразователей напряжения процессора (VRM) на 90А, вместо 70А, а также использует 50А MOSFET для рабочей памяти. Установлены силовые элементы Infineon TDA21490, которые сменили TDA21472 применяемые на материнской плате ROG Zenith II Extreme.

Производитель проделал огромную работу над материнской платой, ее охлаждением, так как, 7 февраля выходит Ryzen Threadripper 3990X, а для того чтобы обуздать такую мощность, необходима топовая материнская плата, со всеми новыми технологиями.