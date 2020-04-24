ASUS представила материнскую плату нового чипсета TUF Gaming Z490-PLUS

Компания ASUS подготовила информацию еще об одной модели материнской платы нового чипсета Z490, это ASUS TUF Gaming Z490-PLUS. Гнездо сокета имеет 16-ти фазную систему питания. Материнская плата поддерживает до 128 Гб оперативной памяти DDR4.

Шесть портов для SATA 6 Гбит/с. Два алюминиевых радиатора охлаждают зону VRM. ASUS TUF Gaming Z490-PLUS оснащена RGB подсветкой. Для накопителей есть два слота для M.2.

На печатной плате расположены два разъема PCIe 3.0 x16. Доступные подключения: порт PS/2, DisplayPort, HDMI, два разъема USB 3.2 Gen 2 (Type-A + Type-C), 4 разъема USB 3.2 Gen 1, Intel LAB, WiFi-6/BT 5.1, 5-канальный HD-аудиоразъем.
Комментарии и отзывы ASUS TUF Gaming Z490-PLUS
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