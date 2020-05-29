ASUS представила модельный ряд материнских плат чипсета AMD B550

С выходом нового чипсета B550 производители материнских плат начали выпускать продукты на чипсете AMD B550. Вслед за MSI и Gigabyte, ASUS представила свой модельный ряд материнских плат.

Материнские платы будут иметь большое количество функций, включая PCIe 4.0 слоты, поддержка Wi-Fi 6, 2,5 Гб/с LAN порт Ethernet и USB 3.2 Gen 2 Type-C и многое другое. Улучшения коснулись охлаждения зоны VRM. Платы дебютировали с новой звуковой картой ASUS ROG Theta 7.1.

Список материнских плат чипсета AMD B550

  • ROG Strix B550-E Gaming
  • ROG Strix B550-F Gaming
  • ROG Strix B550-I Gaming
  • ASUS TUF Gaming B550-Plus
  • ASUS TUF Gaming B550M-Plus (Wi-Fi)
  • ASUS Prime B550-Plus
  • ASUS Prime B550M-A (Wi-Fi)
  • ASUS Prime B550M-K
Комментарии и отзывы ASUS AMD B550
Обзоры:
Обзор GIGABYTE X570 I AORUS PRO WIFI. Материнская плата с Wi-Fi 6 и PCI 4.0Обзор GIGABYTE X570 I AORUS PRO WIFI. Материнская плата с Wi-Fi 6 и PCI 4.0
Обзор ASUS ROG CROSSHAIR VIII HERO (WI-FI). Тесты материнской платыОбзор ASUS ROG CROSSHAIR VIII HERO (WI-FI). Тесты материнской платы
Лучшая материнская плата на сокете AM4. ASUS ROG STRIX B450-F GAMINGЛучшая материнская плата на сокете AM4. ASUS ROG STRIX B450-F GAMING
Новости:
EVGA показала плату нового чипсета EVGA Z490 FTW Wi-Fi

EVGA Z490 FTW Wi-Fi предлагает более традиционный дизайн, нежели Z490 Dark. Плата выполнена в серебристо-...
Обзор GIGABYTE Z390 AORUS ULTRA. Материнская плата для разгона Intel Core i9-9900K

В скором времени стартуют продажи материнских плат на чипсете Z490 и процессоров Intel десятого поколения...
Представлена плата ASRock Z490 Phantom Gaming 4SR

Компания ASRock пополнила ассортимент материнских плат первой моделью на чипсете Intel Z490 10-го поколен...
Обзор Candy CDIN 1D632PB-07. Встраиваемая посудомоечная машина с Wi-FiОбзор Candy CDIN 1D632PB-07. Встраиваемая посудомоечная машина с Wi-Fi
Обзор Eaton 5PX1500i Rt2u. ИБП для серверов и систем храненияОбзор Eaton 5PX1500i Rt2u. ИБП для серверов и систем хранения
Лучшая материнская плата на чипсете LGA1200. ASUS PRIME Z490M-PLUSЛучшая материнская плата на чипсете LGA1200. ASUS PRIME Z490M-PLUS
Обзор Honor 30 Pro+. Антикризисный флагман в необычном исполненииОбзор Honor 30 Pro+. Антикризисный флагман в необычном исполнении
Сравнение OnePlus 8 Pro 12/256GB и OnePlus 7 Pro 12/256GB. Обзор камеры и оснащенияСравнение OnePlus 8 Pro 12/256GB и OnePlus 7 Pro 12/256GB. Обзор камеры и оснащения
Google выпустит Pixel 4a на следующей не...
Google выпустит Pixel 4a на следующей неНекоторое время назад на просторах интернета появилась информация о том, что компания Google планирует пр...
Гоночный симулятор Test Drive Unlimited ...
Гоночный симулятор Test Drive Unlimited Test Drive Unlimited - видеоигра из серии Test Drive в жанре авто- и мото- гонок. Игра разработана студие...
Представлен игровой монитор Philips 345M...
Представлен игровой монитор Philips 345MКомпания Philips представила геймерский монитор 345M1CR Momentum, который основан на 34-дюймовой VA-панел...
Лучший электрочайник 2020 года. Kitfort ...
Лучший электрочайник 2020 года. Kitfort Современный чайник – это устройство, которое способно вскипятить воду в течение нескольких минут или даже...
The Persistence VR игра на выживание поя...
The Persistence VR игра на выживание пояРазработчиком игры выступила компания Firesprite Games. Игра дебютирует этим летом на таких платформах, к...
Смартфон Samsung Galaxy S20 Ultra вышел ...
Смартфон Samsung Galaxy S20 Ultra вышел Стартовали китайские продажи специальной версии флагманского смартфона Samsung Galaxy S20 Ultra Cosmic Wh...
AVerMedia Live Gamer BOLT стримит в 4К...
AVerMedia Live Gamer BOLT стримит в 4ККомпания AVerMedia, которая является ведущим лидером на рынке карт видеозахвата, представила свой новый п...
Honor X10 будет поддерживать девять част...
Honor X10 будет поддерживать девять частПосле недавней утечки о смартфонах Honor X10 и Honor X10 Pro стал известны почти все подробности, однако ...
Опубликованы первые тесты процессора Int...
Опубликованы первые тесты процессора IntОверклокеры получившие тестовые экземпляры нового процессора компании Intel Core i9-10900K провели первые...
Модули памяти G.Skill предлагают частоту...
Модули памяти G.Skill предлагают частотуВ связи с выпуском нового сокета и процессоров Intel 10-го поколения, компания G.Skill решила выпустить н...
Xiaomi представила портативный пылесос S...
Xiaomi представила портативный пылесос SКитайская компания Xiaomi представила беспроводной портативный пылесос Shunzao Z1-Pro. ...
Видеоигра The Legend of Heroes: Trails o...
Видеоигра The Legend of Heroes: Trails oThe Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV - финальная часть в серии игр Trails of Cold Steel, как ожи...
Обзор Verbatim 53401. Быстрый внешний диск с шифрованием AES 256-битОбзор Verbatim 53401. Быстрый внешний диск с шифрованием AES 256-бит
Обзор Marshall Monitor II ANC. Наушники с активным шумоподавлениемОбзор Marshall Monitor II ANC. Наушники с активным шумоподавлением
Обзор Fractal Design Celsius+ S24 Prisma (FD-W-2-S2402). Система жидкостного охлаждения для Intel и AMDОбзор Fractal Design Celsius+ S24 Prisma (FD-W-2-S2402). Система жидкостного охлаждения для Intel и AMD
Обзор Toshiba P300 4Tb (HDWD240UZSVA). Жесткий диск для настольного ПКОбзор Toshiba P300 4Tb (HDWD240UZSVA). Жесткий диск для настольного ПК
Лучшая материнская плата на чипсете LGA1200. ASUS PRIME Z490M-PLUSЛучшая материнская плата на чипсете LGA1200. ASUS PRIME Z490M-PLUS
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor