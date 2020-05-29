ASUS представила модельный ряд материнских плат чипсета AMD B550

С выходом нового чипсета B550 производители материнских плат начали выпускать продукты на чипсете AMD B550. Вслед за MSI и Gigabyte, ASUS представила свой модельный ряд материнских плат.

Материнские платы будут иметь большое количество функций, включая PCIe 4.0 слоты, поддержка Wi-Fi 6, 2,5 Гб/с LAN порт Ethernet и USB 3.2 Gen 2 Type-C и многое другое. Улучшения коснулись охлаждения зоны VRM. Платы дебютировали с новой звуковой картой ASUS ROG Theta 7.1.

Список материнских плат чипсета AMD B550