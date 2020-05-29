ASUS представила модельный ряд материнских плат чипсета AMD B550

Материнские платы будут иметь большое количество функций, включая PCIe 4.0 слоты, поддержка Wi-Fi 6, 2,5 Гб/с LAN порт Ethernet и USB 3.2 Gen 2 Type-C и многое другое. Улучшения коснулись охлаждения зоны VRM. Платы дебютировали с новой звуковой картой ASUS ROG Theta 7.1.
Список материнских плат чипсета AMD B550
- ROG Strix B550-E Gaming
- ROG Strix B550-F Gaming
- ROG Strix B550-I Gaming
- ASUS TUF Gaming B550-Plus
- ASUS TUF Gaming B550M-Plus (Wi-Fi)
- ASUS Prime B550-Plus
- ASUS Prime B550M-A (Wi-Fi)
- ASUS Prime B550M-K