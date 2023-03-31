ASUS представила новую ROG XG Mobile

Данная дискретная внешняя видеокарта подключается к основному устройству через собственный разъём PCIe, поэтому ROG XG Mobile не совместима с ноутбуками, кроме собственных устройств компании ASUS из линейки ROG Flow. Однако самое важное преимущество данного разъёма заключается в том, что он обеспечивает широкую связь PCIe 3.0 x8 между ROG XG Mobile и основным устройством. Теоретическая пропускная способность для соединения PCIe 3.0 x8 составляет 63 ГБ/сек, что примерно на 57% выше, чем у Thunderbolt 4. С эстетической точки зрения новая ROG XG Mobile не сильно изменилась — модель получила абсолютно те же габариты, почти тот же вес, но немного иной дизайн корпуса. Отличные новости для тех, кто не хочет покупать и производительный ноутбук, и компьютер для домашнего использования в видеоиграх. Впрочем, цена, безусловно, крайне высокая и это стоит учитывать.