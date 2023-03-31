ASUS представила новую ROG XG Mobile

Сегодня компания ASUS официально представила устройство ROG XG Mobile для подключения к ноутбукам различного рода производительности для того, чтобы пользователи вне дома имели производительный ноутбук для базовой работы, а дома могли подключить к нему внешнюю видеокарту и получить массу положительных эмоций от игр или более сложных задач. Безусловно, дискретная видеокарта ROG XG Mobile 2023 года не будет дешевой, так как она оснащена флагманской графической картой для геймеров NVIDIA GeForce RTX 4090 (правда, речь идёт о мобильной версии видеокарты, а не о десктопной), одной из лучших на рынке.

Данная дискретная внешняя видеокарта подключается к основному устройству через собственный разъём PCIe, поэтому ROG XG Mobile не совместима с ноутбуками, кроме собственных устройств компании ASUS из линейки ROG Flow. Однако самое важное преимущество данного разъёма заключается в том, что он обеспечивает широкую связь PCIe 3.0 x8 между ROG XG Mobile и основным устройством. Теоретическая пропускная способность для соединения PCIe 3.0 x8 составляет 63 ГБ/сек, что примерно на 57% выше, чем у Thunderbolt 4. С эстетической точки зрения новая ROG XG Mobile не сильно изменилась — модель получила абсолютно те же габариты, почти тот же вес, но немного иной дизайн корпуса. Отличные новости для тех, кто не хочет покупать и производительный ноутбук, и компьютер для домашнего использования в видеоиграх. Впрочем, цена, безусловно, крайне высокая и это стоит учитывать.
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