ASUS представила очень необычную материнскую плату

Ещё в прошлом году были представлены первые материнские платы с выходами под питание, которые расположены на тыльной стороне самой платы. Это достаточно удобно в плане сборки — пользователь все кабели питания может вывести на заднюю часть корпуса, чтобы скрыть ненужные компоненты от взора пользователя. В результате обладатель такой материнской платы увидит в прозрачном боковом окне системы только материнскую плату, оперативную память, процессор с охлаждением и видеокарту — все непривлекательные элементы системы будут расположены за материнской платой. И хотя длительное время крупные производители старались обходить эту тему стороной, вчера компания ASUS выпустила достаточно привлекательную модель в новом формате.

Пока что у нас нет информации о стоимости данной материнской платы и даже приблизительно оценить возможность попадания такой модели на наш рынок очень тяжело. В компании не отрицают, что плата не массовая и предназначена для энтузиастов и моддеров, которые хотят получить максимально продвинутую и привлекательную систему, так что, вероятно, конечная цена будет достаточно внушительной. Другое дело, что в будущем подобных моделей будет явно больше — пользователи получат возможность собирать привлекательные компьютеры за вполне разумные деньги. Интересно, отреагируют ли производители корпусов на такие нововведения и будут ли они адаптировать свои новинки под необычный формат материнской платы в ближайшем будущем.