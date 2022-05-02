ASUS представила плату ROG Maximus Z690 Hero и видеокарту GeForce RTX 3090 ROG Strix EVA Edition в стиле аниме Evangelion

ASUS представила плату ROG Maximus Z690 Hero и видеокарту GeForce RTX 3090 ROG Strix EVA Edition в стиле аниме Evangelion.

Материнская плата ASUS ROG Maximus Z690 Hero Neon Genesis Evangelion Limited Edition получила оформление в двух цветах, фиолетовом и зелёном. Данное исполнение отражает цвет боевой человекоподобной машины «Евангелион-1» из одноимённого аниме-сериала.

Также компания ASUS следом за успешной продукцией в стиле аниме GUNDAM выпустила видеокарту GeForce RTX 3090 ROG Strix EVA Edition, заимствующую стиль аниме «Евангелион». Новинка имеет очень ограниченный тираж в количестве всего лишь 15 экземпляров. Стоимость данной видеокарты составляет около 2173 долларов.
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