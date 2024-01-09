ASUS представила уникальную материнскую плату ROG Maximus Z790 HERO BTF

Сегодня компания ASUS официально представила новые компоненты для ПК, которые были построены на базе технологии BTF (Behind The PCB — система с упрощённым размещением кабелей) — материнскую плату ROG Maximus Z790 HERO и видеокарту RTX 4090 ROG STRIX. Довольно интересно выглядит материнская плата ASUS ROG Maximus Z790 HERO BTF, которая на самом деле абсолютно идентична обычному дизайну аналогичной материнской платы, но с разъёмами, смещёнными на заднюю часть печатной платы. Благодаря данному решению пользователь может спрятать все кабели в задней части корпуса и не переживать о том, что его сборка выглядит не так красиво. Эта материнская плата также поставляется с проприетарным разъёмом PCIe High-Power, который поддерживает видеокарты с технологией BTF и обеспечивает до 600 Вт энергии без дополнительных кабелей.

Питание для этого разъёма осуществляется через разъём 12VHPWR на обратной стороне материнской платы. Среди других интересных особенностей — обновлённый индикатор Q-LED, который является доработкой функции стандартного DEBUG LED с быстрой и понятной диагностикой, позволяя пользователям узнать, правильно ли вставлен модуль памяти DDR5 или нет. Ещё есть флагманская видеокарта с технологией BTF — ROG STRIX GeForce RTX 4090. Это та же видеокарта, что и оригинальная модель, просто в данном случае пользователь подключает кабели с другой стороны и они не видны, когда смотришь на корпус через прозрачное стекло боковой панели.