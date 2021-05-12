ASUS представила уникальную видеокарту с СЖО

Если вы следите за рынком компьютерных комплектующих, то знаете, что на текущий момент наблюдается настоящий дефицит видеокарт — купить новую модель проблематично даже в том случае, если вы очень постараетесь и будете готовы заплатить в два-три раза больше, чем рекомендовано производителем. Именно по этой причине многие аналитики рынка видеокарт заявили, что производители будут выпускать предпочтительно дорогие флагманские модели, чтобы получить максимум выгоды от того количества графических процессоров, которые на текущий момент существуют. И ярким примером их правоты выступает видеокарта ASUS ROG Strix LC Radeon RX 6900 XT TOP, которую производитель только недавно представил — это новый флагманский продукт.

Стоит отметить, что главная особенность видеокарты в том, что она использует условно гибридную систему охлаждения. Дело в том, что на печатной плате видеокарты размещена специальная турбина, которая прогоняет жидкость от водоблока по трубкам к радиатору, который оснащен еще двумя вентиляторами. Благодаря этому удается реализовать более продвинутую систему охлаждения, которая отлично справляется с поставленной задачей — графический процессор должен оставаться на адекватных температурах даже в том случае, если вы будете его разгонять до предела. Но, естественно, стоимость такой видеокарты будет заметно выше — сейчас информации от официальных источников для нашего рынка нет, но за флагман, да еще и с СЖО, явно запросят приличную сумму.