ASUS представила видеокарту GeForce RTX 4090 ROG MATRIX Platinum

Сегодня компания ASUS официально представила свою флагманскую и самую мощную видеокарту RTX 4090 — ROG MATRIX Platinum. Эта видеокарта не является массовым продуктом, оборудована более мощной системой охлаждения и стоит, безусловно, очень дорого. Первые упоминания видеокарты ROG MATRIX Platinum GeForce RTX 4090 от ASUS появились на выставке Computex 2023, где журналистам поведали о том, что данная видеокарта должна появиться в продаже в самое ближайшее время (правда, время релиза затянулось), и что она будет обладать самыми внушительными характеристиками на рынке. Соответственно, модель ASUS GeForce RTX 4090 ROG MATRIX Platinum оснащена графическим процессором NVIDIA AD102 с 16 384 ядрами CUDA, 24 ГБ памяти GDDR6X и абсолютно безумными частотами графического процессора — до 2700 МГц при активации ОС-режима и 2670 МГц в режиме по умолчанию.

Важно отметить, что видеокарта ASUS GeForce RTX 4090 ROG MATRIX Platinum использует кастомную печатную плату и систему охлаждения. Видеокарта имеет подсистему питания с 28 фазами, дополненными 15K конденсаторами, а питание осуществляется через один 16-контактный разъём 12VHPWR. Что касается дизайна видеокарты, ROG MATRIX Platinum такая же длинная, как и другие видеокарты GeForce RTX 4090, но имеет двухкорпусное исполнение для реализации системы водяного охлаждения. Проблема только в том, что заплатить за эту видеокарту придётся до 3 200 долларов, что, конечно, просто безумие даже по современным меркам.